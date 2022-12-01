經典與傳統相互輝映，台北市立國樂團在12月3日將在台北市中山堂舉辦「流轉千年」音樂會，曲目包括問世超過40年的《黃河》鋼琴協奏曲以及超過30年的《白蛇傳》笛子協奏曲，同時還有委託新作《歲樂足跡》，經典作與新作相互輝映，展現國樂當代演奏與詮釋的新意。

北市國首席指揮張宇安表示，樂團長期委託作曲家為國樂團譜寫作品，作曲家有資深前輩作曲家，同時也有新秀，在曲目規劃安排上以新作和經典作穿插，很有對比性，他幽默表示，「這樣的對比性，就像是吃東西時，先吃甜食，再吃辣的食物，會更能體會辣的滋味；輕快的樂章皆在慢板樂章之後，也會覺得更輕快，觀眾順應著經過鋪排設計的曲目安排，聽一場音樂會，這是一件浪漫的事情。」

張宇安表示，在資訊量爆炸的年代，有太多選擇有時反而不知道怎麼選擇，「我會從觀眾角度出發，如果我走進音樂廳，會希望聽見和感受到什麼事情？我認為對比性是我想要強調的事。」

張宇安表示，這次將演出作曲家陳能濟的經典曲《八千里路雲和月》、羅偉倫《白蛇傳》與冼星海的《黃河》鋼琴協奏曲等，都是經典又膾炙人口的作品，「我們可以聽見作曲家在譜寫時，對現代國樂曲的思考，他們對於西方功能和聲的取捨和應用，也很令人驚豔，運用西方音樂語言，但是嘗試創造一種新的語言，可以看見他們的努力。」

張宇安表示，他從這些經典作品中獲得體會和學習，東方音樂有自己的面貌，不必然需要複製西方音樂的交響樂，「仔細研究樂譜，可以找到很有價值的東西。」

這回北市國也委託了作曲家陳樹熙譜寫新作《歲樂足跡》，將在音樂會上世界首演，陳樹熙的組曲曲材客家歌謠與上海時期流行音樂，同時也融入了他年輕時對台北的印象。

張宇安表示，這部作品擁有許多聲景描寫，「像是人生的記憶、生活的環境，還有台北市的交通壅塞等，都在作曲家的筆下可以聽見。」

擔任北市國首席指揮，張宇安表示，國樂團在經典曲目上的詮釋彈性很大，可以做很多有趣的新嘗試，為此讓音樂有更多活水和活力。

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