約克公爵安德魯王子的前妻佛姬

耶誕佳節即將降臨，據說英王查爾斯已對二弟安德魯「伸出橄欖枝」，邀請他已離婚，但仍同住的前妻佛姬和王室家人共度耶誕。不過，英國王室專家鄧皮爾（Phil Dampier）說，要是菲立普親王（Prince Philip）還在世，是絕對不會容許這樣做的。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，鄧皮爾說，查爾斯的任何「邀請」，都是他寬容與仁慈的象徵。而這將是佛姬和安德魯離異30年來，首度受邀參加王室耶誕聚會。他指出，儘管安德魯因涉嫌性侵未成年少女醜聞，而被英國王室切割，但畢竟是家族的一分子。而查爾斯邀他的前妻出席，表達了善意，讓他不至於孤立在寒風中。

不過，鄧皮爾也強調，如果菲立普親王還在世，絕不可能有這種事發生。反正以往每年王室耶誕團聚時，63歲的佛姬大都獨自在伍德農場（Wood Farm）度過。他說，安德魯和佛姬的兩個女兒都已成年，也都有了自己的孩子，因此他們一家都受邀也是合理的。

安德魯和前妻佛姬曾被稱為「災難」公爵夫婦

此外，鄧皮爾說，這雖然會令安德魯高興，但他還是不認為，約克公爵會和佛姬復婚。事實上，自從佛姬1992年和安德魯分道揚鑣後，王室就禁止她和家族共度耶誕。

安德魯因為涉及性侵醜聞，已被解除王室職責。1名山均漢姆莊園（Sandringham House）消息人士告訴《太陽報》（The Sun），雖然安德魯被禁止執行王室公務，但卻不能禁止他參加家人的耶誕聚會，工作人員已經準備好接待約克公爵一家。

不過，消息人士也說，當菲立普親王和女王還在世時，無論是王室的耶誕夜或耶誕節聚會活動，根本就不會讓已脫離王室，還和財務顧問鬧出吸吮腳趾緋聞的佛姬出現。菲立普親王1988年造訪安德魯夫婦的住處後曾說：「那看來像妓女的臥房。」