耶誕佳節即將降臨，據說英王查爾斯已對二弟安德魯「伸出橄欖枝」，邀請他已離婚，但仍同住的前妻佛姬和王室家人共度耶誕。不過，英國王室專家鄧皮爾（Phil Dampier）說，要是菲立普親王（Prince Philip）還在世，是絕對不會容許這樣做的。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，鄧皮爾說，查爾斯的任何「邀請」，都是他寬容與仁慈的象徵。而這將是佛姬和安德魯離異30年來，首度受邀參加王室耶誕聚會。他指出，儘管安德魯因涉嫌性侵未成年少女醜聞，而被英國王室切割，但畢竟是家族的一分子。而查爾斯邀他的前妻出席，表達了善意，讓他不至於孤立在寒風中。
不過，鄧皮爾也強調，如果菲立普親王還在世，絕不可能有這種事發生。反正以往每年王室耶誕團聚時，63歲的佛姬大都獨自在伍德農場（Wood Farm）度過。他說，安德魯和佛姬的兩個女兒都已成年，也都有了自己的孩子，因此他們一家都受邀也是合理的。
此外，鄧皮爾說，這雖然會令安德魯高興，但他還是不認為，約克公爵會和佛姬復婚。事實上，自從佛姬1992年和安德魯分道揚鑣後，王室就禁止她和家族共度耶誕。
安德魯因為涉及性侵醜聞，已被解除王室職責。1名山均漢姆莊園（Sandringham House）消息人士告訴《太陽報》（The Sun），雖然安德魯被禁止執行王室公務，但卻不能禁止他參加家人的耶誕聚會，工作人員已經準備好接待約克公爵一家。
不過，消息人士也說，當菲立普親王和女王還在世時，無論是王室的耶誕夜或耶誕節聚會活動，根本就不會讓已脫離王室，還和財務顧問鬧出吸吮腳趾緋聞的佛姬出現。菲立普親王1988年造訪安德魯夫婦的住處後曾說：「那看來像妓女的臥房。」
文章來源：King's 'olive branch' to disgraced Andrew: If Charles invites for Fergie to spend her first Christmas with the royals in 30 years it would show he's being 'forgiving and kind'... but Philip would NEVER have allowed it, says expert
文章來源：MISTLE-TOE & WINE Prince Andrew’s ex Sarah Ferguson gets royal Christmas invite for first time in 30 years after ‘toe-job’ scandal
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