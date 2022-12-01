數位時代的浪潮你跟上了嗎？「時報⼤師會館」邀請北⼠設計創辦⼈唐聖瀚博⼠透過他多年的生涯實踐、驗證，以『如何像設計師一樣思考---各行各業都能運用的創新方法』開設主題課程，唐聖瀚博⼠從設計業現況出發，以獨到方式解析歸納，如何運⽤設計思維應對各行各業轉型，本課程適合所有行業人士的自學課程。

在網路時代，要如何以「超設計」的思路發現問題、解決問題，並以最迅速的方法在網路傳播品牌訊息，唐聖瀚博士在課程中，提出設計不再只是畫圖，⽽是⼀種溝通與表達。社群媒體的興起，廣告、設計、⾏銷、公關已不分家，要考慮的事情變多，傳達的事物沒有⾺上被接收，就是無效的設計。

「設計不光只是視覺，⽽是做⼀件事，或解決⼀個問題。」設計不只可以創造銷量、傳遞品牌觀念，還可以解決社會問題。唐聖瀚博⼠在課程中以臺北⾞站為例，他曾讓學⽣分別在指標改版前後的臺北⾞站進⾏相同任務，改版後的指標反⽽讓任務執⾏更耗時，若創造不會迷路的易讀指標，便是解決使⽤者視讀困擾的成功案例。

「真正的需求常常是隱藏的。」唐聖瀚博⼠分享找到核⼼問題的⼗⼤⽅法，發覺真正的問題及需求，應⽤腦⼒激盪提出創意想法，再以多種理性分析⽅式確定執⾏過程。⽽數據研究能探究未來趨勢、發現⼤眾所愛；質化研究發覺隱藏的需求，發掘背後原因並提出創意想法解決需求，找到可能性，抓住商機。

「未來所有企業都是設計公司，提供產品或非產品的創新。」數位時代盛⾏，所有公司都要⾯對數位轉型。該如何應對、如何轉型創新，在「時報⼤師會館」最新課程--唐聖瀚『如何像設計師一樣思考---各行各業都能運用的創新方法』能提供解方，課程旨在應對產業現況，並提供多樣化創新思路，讓學習者學會⽅法以應對各式問題與可能性。

慶祝『時報大師會館』正式上線，首波嚴選推出『如何像設計師一樣思考---各行各業都能運用的創新方法』，原價4,200元，好評優惠2,500元！

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