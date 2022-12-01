2022卡達世界盃足球賽小組賽接近尾聲，F組除了先吞下2敗的加拿大確定淘汰外，上屆亞軍克羅埃西亞、季軍比利時及摩洛哥都有機會爭取每組2席16強資格，而目前積分3分的比利時略居下風，落後目前擁有4分積分的克羅埃西亞、摩洛哥，因此比利時想晉級，對克羅埃西亞非贏不可，而克羅埃西亞和摩洛哥則是只要和局就能攜手晉級，但兩隊想搶分組第一的話，還是贏球優先。

兩支上屆俄羅斯世足奪牌的隊伍克羅埃西亞、比利時，本屆卡達世足小組賽就得同組廝殺，「格子軍團」克羅埃西亞首場小組賽武拉希奇受傷，並被摩洛哥0比0逼和，不過第2場小組賽由里瓦亞代替武拉希奇先發並有進球，移到右翼的克拉馬里奇則是梅開二度，兩人幫助球隊4比1擊敗加拿大，也大大提振士氣。

相較於克羅埃西亞看來漸入佳境，「歐洲紅魔」比利時則似乎面臨內憂外患，小組賽首場1比0勝加拿大，第2場卻意外0比2敗給摩洛哥，賽後也傳出德布勞內（Kevin De Bruyne）、維通根（Jan Vertonghen）及隊長大阿札（Eden Hazard）在休息室爭吵，甚至差點大打出手，是「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）介入勸架才沒讓情況變嚴重。

雖然事後比利時媒體報導球隊沒有爭執，只是氣氛緊張，但比利時在本屆世足現在確實是被逼到懸崖邊，本季受傷出賽場次不多，從8月後就沒有在職業隊或國家隊先發的盧卡庫，雖然小組賽第2場替補出賽，狀態還待提升，也希望經過4天休息，能好好面對關鍵一戰。

此外，比利時中場歐納納（Amadou Onana）因為對摩洛哥一戰吞下第2張黃牌，小組賽最後一場得停賽。

摩洛哥先發門將布努（Yassine Bounou）小組賽第2場隨隊唱完國歌後，因為眼睛不舒服，比賽開踢前被緊急換下，另外馬茲拉烏伊（Noussair Mazraoui）、哈基米（Achraf Hakimi）也都有點傷勢，不過兩人應該還是可以在小組賽最後一場出賽。