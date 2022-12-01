台中一名人夫發現妻子婚後與小王外遇，小王稱人妻「可愛的甜甜」、「親害的甜」，還要求她傳私密處照片「越淫蕩越好」，觀賞後嗨喊「這姿勢不就是在等我嗎」，2人更於今年6月在花蓮飯店內發生性行為，小王甚至要求人妻吃避孕藥，人夫發現自己戴綠帽後氣炸，向小王提告求償50萬元。法官審理後，判小王應賠償人夫36萬元，可上訴。

據判決書指出，人夫主張與妻子結婚才2年多，妻子就與小王外遇，小王更稱呼妻子為「可愛的甜甜」、「親害的甜」，妻子也回覆對方私密處照；2人更於今年6月在花蓮飯店內發生性行為，小王甚至要求妻子吃避孕藥，2人行為讓他身心承受極度痛苦，因此向小王提告求償50萬元。

法官勘驗2人對話紀錄內容，小王曾說「想看妳洗澡」、「我終於找到妳了，上輩子的情人。這需要打屁股」「我無時無刻都在偷看妳任何部位」、「我要可以看見寶的樣子，還可以看見妳在X穴穴的。越淫蕩越好。我要看。妳現在拍妹妹特寫給我看」，而人妻也回傳私密照，小王興奮回覆「一大早為什麼要偷偷玩。這姿勢不就是在等我嗎」等語。

法官審酌小王明知人妻為有配偶之人，仍與之發生性行為，衡酌2人共同侵權行為對人夫婚姻關係及家庭圓滿造成之破壞、致其精神上所受痛苦之程度等一切情狀，判小王應賠償人夫 36萬元，可上訴。