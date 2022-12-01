據烏克蘭網站Defense Express報導，俄羅斯運輸機An-124 Ruslan在過去一周內至少10次飛往中國大陸，並在當天返回莫斯科，俄機為躲避追蹤，經常關閉答應器（transponder），因其運輸物資被嚴格保密，外界質疑是否秘密接運軍備物資。陸媒說法紛紜，有提到若是俄羅斯載回防彈衣、頭盔和衣物等物資，都不算軍事援助，屬於正常貿易往來；另一說法是，為跨境電商衣服和貨品來拉貨；更有網友在論壇直指大陸可能暗中援助俄羅斯晶片。

烏媒爆料，飛行追踪服務Radarbox報告指出，在過去七天，俄羅斯運輸機An-124有9架次飛往中國，但只有3次航班返回俄羅斯，換句話說，俄羅斯飛機在飛往中國和返回俄國期間，部分航班關閉了答應器，讓外界難以追蹤。

據了解，多架俄羅斯貨機降落在鄭州機場，引起大陸社交媒體注意，並發布一段視頻，稱這架飛機可能是來接運防彈衣、頭盔和衣服等。但目前無法確認這種說法是否屬實。

綜合陸媒報導，俄羅斯緊急從中國大陸接運防彈衣、頭盔和衣物等，並非保密物資，也沒什麼好神秘的，這些都不算軍事援助，都是俄羅斯正常採購的防護用品，屬於正常貿易往來。

外界關切中方是否對俄羅斯提供導彈等軍事援助，對此，中方已多次強調，在俄烏衝突中，中方始保持中立的立場，站在客觀公正的角度，絕對不會對俄羅斯提供這類援助。

但另一說法是，俄羅斯貨機在鄭州機場降落，機場工作人員花費很長時間，將數百噸跨境電商及服裝貨品等裝入貨艙，之後飛往莫斯科，如此大陣仗，可能是來拉電商物品，而非外傳防彈衣、頭盔等軍事用品。

此外，海外華人線上交流論壇，有網友揣測中國大陸暗中援助俄羅斯的物資可能是晶片。