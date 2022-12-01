俄烏戰爭不見曙光，在俄羅斯大幅削減天然氣輸送後，歐洲轉向國際液化天然氣（LNG）市場，以緩解能源危機，但另一邊仍持續進口破紀錄的俄羅斯天然氣，這凸顯歐洲在天然氣管線幾近完全斷供的背景下，依舊難以擺脫對俄能源的依賴。

外媒報導，歐洲今年1月至10月間，進口俄羅斯液化天然氣達到178億立方米，較去年同期成長逾40%，其中以法國、比利時、西班牙和荷蘭為大宗，這很明顯地表明，即便歐盟試圖轉向其他俄天然氣替代來源，但過程仍十分不容易。

在這期間，儘管俄液化天然氣降至歐洲16%的進口佔比，這178億立方米的液化天然氣進口也只佔管道總輸送量621億立方米的一小部分，但歐洲仍面臨普丁將能源武器化的風險。

哥倫比亞全球能源政策中心研究學者索菲（Anne-Sophie Corbeau）表示，普丁可能會在某天突然起意，將停止對歐輸送液化天然氣，迫使其從更貴的現貨市場買液化天然氣。

索菲續指，俄羅斯還能低價出售至孟加拉、巴基斯坦等天然氣匱乏的國家，以發揮政治利益並對歐洲施壓。她補充，「重要的是，別忘記許多國家正在受苦，因為他們買不起液化天然氣」。

由於牽涉到能源安全，歐洲並未對俄天然氣施加制裁，而克里姆林宮也看準了這點，在戰爭開始後逐漸減少管線輸送，推動價格走高，促成一場席捲全歐的生活成本危機，而近期俄羅斯更加碼威脅，要削減經由烏克蘭供西歐的管線輸送量。

為了填補俄天然氣的供應缺口，歐洲轉向國際液化天然氣市場。根據Refinitiv數據顯示，歐洲今年1月至10月，進口液化天然氣總量達到創紀錄的1110億立方米，較去年同期上升近70%，其中以美國42%最多，俄羅斯降至16%次之，第三則為卡達的13.7%。

此外，在限價機制的規劃分歧也讓歐洲內部團結備受考驗，波蘭、希臘等國家支持天然氣價格上限，但德國、丹麥和荷蘭等國則對此持懷疑態度。匈牙利在今年8月與俄羅斯天然氣工業股份公司簽署一份新的天然氣協議。

布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）研究員札克曼（Georg Zachmann）表示，「一旦團結出現裂痕，可能隨之而來的風險是，不僅是匈牙利，會有更多歐洲國家轉向接受俄羅斯的天然氣，屆時會成為一個大問題」。