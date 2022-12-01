九合一選舉民進黨大敗，引發各界對2024總統大選的討論。一份最新2024總統民調顯示，在民眾黨黨主席柯文哲角逐「三腳督」的情況下，若民進黨派賴清德、國民黨派朱立倫，柯將以支持度36.1%奪冠、賴34.7%、朱12.1%墊底；而國民黨唯一的「勝選方程式」，就是派侯友宜出征，將獲得35.4%，勝過賴的29.4%、柯的23.2%。對此，前立委郭正亮30日就表示「如果柯文哲真的出來選總統，假設是賴、侯對決，他不會超過10％」，引發討論。

郭正亮 11月30日在中天節目《綠也掀桌》中表示，對於這份民調，他直呼「我才不相信」，郭正亮認為，「柯文哲以他這次選舉的成果，他如果真的出來選總統，假設是賴、侯對決，柯文哲不會超過10％，如果是賴、朱對決，他有可能到10％」，郭正亮更坦言，「賴、侯很有可能到五五波，而且侯友宜會把民眾黨的票吸乾」。

郭正亮更指出，「如果是賴對侯，民眾黨會非常難選，所以侯友宜一出來，柯文哲就完全被邊緣化了」，郭正亮最後也點出侯友宜的優勢，「侯友宜可以搶到民進黨15％至20％的票，這就是他恐怖的地方，國民黨坦白講最好的人選是侯友宜，他的厲害之處就在這裡，他有各式各樣的基層，那些基層是跨各種民間團體，是一個很精於經營人際關係的候選人」。