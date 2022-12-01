九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，開票結果揭曉後，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布辭去黨主席負責，並在臉書上發表了敗選檢討的聲明。而近日就有一份最新的民調指出，有34.3％的網友認為「賴清德」最適合接手下一任民進黨黨主席，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》11月30日起進行網路民調，針對「看好由誰接手民進黨黨主席？」台灣民眾對這件事情的看法，截至11月30日晚間22時，已有約6000人參與投票，結果顯示，有34.3％的民眾認為「賴清德」最適合、有10.3％的民眾認為是「鄭文燦」、有9.6％的民眾認為是「陳其邁」、有5.6％的民眾認為是「林佳龍」、有3.6％的民眾認為是「游錫堃」、有3.5％的民眾認為是「潘孟安」、有4.1％的民眾認為是「蘇嘉全」，另有10.0％民眾認為是其他人選、19.0％的民眾則認為「不知道／沒意見」。

該民調也調查了「內閣改組聲浪再起，你的看法是？」，有67.9％的民眾「非常贊同」、10.6%的民眾「還算贊同」、5.3％的民眾「不太贊同」、6.5％的民眾「完全不贊同」、9.7％的民眾則覺得「不知道／沒意見」。