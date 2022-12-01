鐵路罷工成美國經濟未爆彈，總統拜登（Joe Biden）敦促國會動用立法權力，盡快通過《鐵路勞工法》，讓剩下四個投反對票的工會接受政府居中斡旋的臨時協議。此舉讓許多企業紛紛鬆一口氣，讚揚拜登的這項呼籲，但也引來工會的譴責，痛批民主黨和共和黨都淪為「企業的棋子」。

這項協議是拜登政府9月居中斡旋後，美國鐵路公司及工會達成的臨時協議，包括增加薪資及休假天數等，但12個工會中，仍有4個工會在有薪病假的部分與鐵路公司意見分歧，並拒絕該協議。

CNN報導，拜登這番舉動引發工會不滿，他們希望透過罷工與鐵路公司針對有薪病假等分歧進行談判。工會表示，「鐵路公司去年創新高的營收，以及今年再創新高的營收，都足以滿足工會的訴求」。

拜登表明自己親工會的立場，但他強調，「鐵路罷工將引發的經濟損失太過龐大，必須避免情況發生」。

代表2.3萬名勞工的全美第三大鐵路工會在聲明中指出，拜登呼籲工會通過一項排除有薪病假的臨時協議，等同無視鐵路勞工的擔憂。而其他工會成員也對拜登的強制執行持批評態度。

鐵路工會主管索耶（Hugh Sawyer）表示，拜登原本能夠藉此向數百萬勞工釋出善意，敦促國會以更有利勞工的條件立法，結束全美罷工威脅，但很遺憾的是，他並沒有為那些糟糕的病假發聲，索耶不禁痛批「民主黨和共和黨都是大企業的棋子」。

而另一方面，企業則鬆一口氣，稱讚拜登這項呼籲。在此之前，逾400個商業團體呼籲國會介入，以避免一場衝擊全美經濟的罷工行動。安德森經濟集團（Anderson Economic Group）估計，罷工開始後的一周內，將為美國帶來10億美元的經濟損失；白宮則預計，一旦鐵路勞工罷工，兩周內將會有達76.5萬勞工失業。

拜登在聲明中說，他和勞工們一樣會擔心無法請假養病或照顧生病的家人，沒有人應該要為在工作及健康，抑或是小孩的健康做選擇。

拜登指出，他不會否定批准協議或是反對協議的任何觀點，「但在這種情況下，一場衝擊數百萬勞工和家庭的經濟影響，我認為國會必須動用立法權力通過協議」。