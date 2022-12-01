九合一選舉綠營大敗，台大醫師沈政男近日在臉書發表他的科學解讀指出，基隆人對民進黨並無不滿，但謝國樑疫情前就強過蔡適應。台北陳時中2年前曾領先，但不久就被蔣萬安超過。而此次新竹市長選舉是台灣選舉史上棄保效應最明顯的一次，最後是因為國民黨副議長倒戈所引發。

沈政男指出，以基隆來說，今年三月民調顯示，謝國樑已經微幅領先蔡適應了，也就是說，今年疫情都還沒開始，謝國樑就領先了。事實上林右昌在基隆得到很好的評價，基隆人對民進黨並無不滿，也沒有對防疫有意見，就只是謝國樑本身強過蔡適應而已。

台北的話，在兩年前一開始，陳時中曾經領先，但不久就被蔣萬安趕過去了，而這時尚無萬華疫情，也沒有阻擋疫苗的事，所以說純粹就是蔣萬安太強了。後來的萬華疫情與阻擋疫苗，主要是拉抬了黃珊珊，讓陳時中一度跌到第三，然而到了選前又再度回到第二。所以說民進黨在最後幾個禮拜的造勢是有效果的，只是改變不了大局。

沈政男認為，新北的侯友宜大勝，竟然有知名政治學者說，喔，侯的票數跟上屆差不多，顯見沒有成長！拜託，本屆投票率在新北低了不少，也就是侯的得票明顯成長了。侯友宜就是強，這沒辦法，但他不會出來選2024，因為不會傻到去當韓國瑜第二。

桃園本來是林智堅會贏，後來因為論文門，不只自己退選，也使接替者鄭運鵬輸了不少。原因，大家都說對了，也就是蔡英文跟台大對槓，違背了大家的常識。蔡英文在2017因為台大校長遴選，跟台大對槓，這次幾乎是犯了同樣的錯誤。她的程度，本來就是如此。

沈政男指出，新竹市一部分是因為林智堅的論文門，另一部分是高虹安本來就不弱，這從論文門爆發前的民調可以看出。因為蔡英文袒護林智堅，以及綠營側翼胡亂攻擊高虹安，而讓高虹安得到更多賭爛票。最後當然是國民黨副議長倒戈，引發了棄保效應。在台灣選舉史上，此次的新竹市長選舉是棄保效應最明顯，也是最有證據的一次。綠營側翼攻擊高虹安，當然是意在阻止柯文哲的2024。

台中的盧秀燕贏很多，純粹是現任優勢與防疫沒有出大錯。疫情兩年多，市民早就忘了其他市政的重要性了。此外，捷運通車也可算成她的政績。而南投方面，許淑華本來就比較強，她的碩士論文如果翻過就會知道，不至於有大麻煩。

黃偉哲上一屆在台南就贏得不多，這次更是驚險，這是因為他本身就不是很強，只因台南是綠營鐵票區。反觀高雄的陳其邁就形成一個對照，他還可以拉出一個明顯的差距，可見候選人本身的因素有很大影響。高雄本屆跟上屆投票率差很多，當然陳其邁的票數沒有成長。屏東在選前的民調，大家都不相信，結果證明是正確的，真的差一點就翻盤，主要也是候選人本身的因素。