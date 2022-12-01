九合一選舉民進黨慘敗，側翼網軍被各界檢討為主要戰犯，號稱綠營最大尾側翼的「只是堵藍」近日開砲民進黨，更撂話喊出「12月嘉義市長補選，全部義勇軍都別幫忙，就看你們正規軍有多厲害可以力挽狂瀾」。但媒體人朱凱翔30日在《盧秀芳辣晚報》節目痛批，網軍其實是因為不要臉，當民進黨正規軍不好意思再說什麼時，躲在匿名帳號後指鹿為馬，硬拗林智堅論文、還槓台大，搞不清楚狀況自以為有戰力的二百五。

朱凱翔表示，提到綠側翼，「因為你們就是一群二百五啊！你在那邊嗆什麼東西呢？」基本上不是有沒有人幫民進黨講話的問題，而是你講的話實在太無腦了嘛！林智堅論文，大家都看得懂那是抄的，在那邊硬拗代表你很厲害嗎？

「人家正規軍是在那邊鼻子摸摸，不好意思講話。」朱凱翔強調，你還以為我最勇，我出來硬拗，我出來指鹿為馬！這叫戰力嗎？同樣地，去槓台大，去罵台大，去罵中華大學，不也是一樣嗎？去硬護高端？民進黨正規軍要臉的，要選票的，人家不好意思再說什麼了。

朱凱翔直批，躲在匿名帳號後邊說三道四大小聲的，「是因為你不要臉吶！」你以為你比人家有戰力嗎？是你搞不清楚狀況、二百五，所以從打側翼的角度來說，這些人根本不值得一提。其實(何志偉)這些人跳出來打側翼，其實就是在清君側，就是在打後面的洪耀福。

「一個一個地把這些英系，把圍在蔡英文身邊的人翦除之後，賴清德就騎馬進京城囉！」朱凱翔說。