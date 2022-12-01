九合一選舉綠營慘敗，台大醫師沈政男發文分析選前策略，民進黨犯下的最大錯誤就是袒護林智堅論文門，及長期默許側翼抹黑抹紅。民進黨主席蔡英文在選情告急時打抗中牌，還說選誰就是選我有沒有效果？他認為是有的，否則陳時中不會升到第二，仍無法扭轉大勢是因為蔣萬安太強了。

沈政男在臉書表示，總結來說，民進黨在這次選舉犯下的最大錯誤就是袒護林智堅的論文門，以及長期以來默許側翼抹黑抹紅藍白人士。至於防疫成績，前半是加分，後半是扣分，淨值是影響不大。其實，防疫除了中央，也有地方，因此選民不至於單獨歸因於中央或地方，除了台北。

至於外界普遍認為抗中牌此次失靈，沈政男卻有不同看法。「蔡英文在選情告急的時候打出抗中牌，還說選誰就是選我云云，有沒有效果？注意了，有的！」沈政男強調，否則民進黨台北市長候選人陳時中不會從第三升到第二。只是，仍無法扭轉大勢，因為國民黨台北市長候選人蔣萬安太強了。

沈政男指出，民進黨與國民黨此次的得票比例跟上屆差不多，而民進黨在市議員的席次也有成長，這都是中央施政與防疫並未嚴重衝擊選舉結果的佐證。然而，因為民進黨在選前把目標拉得太高，以為藉由防疫紅利可以一舉奪下台北市長寶座，甚至北北基桃竹全部拿下，加上蔡英文一副胸有成竹的模樣，連初選都不想辦，當然開票出來以後就會重重跌一跤。