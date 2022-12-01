D組最後兩場小組賽1日凌晨落幕，澳洲爆冷1比0戰勝北歐勁旅丹麥，取得16強門票與衛冕軍法國攜手晉級！賽前已經確保D1席位的法國選擇保留實力，擺出4-3-3陣型，主力球員姆巴佩（Kylian Mbappe）、吉魯（Olivier Giroud）、格里茲曼（Antoine Griezmann）等人都沒有先發，結果也爆冷被突尼西亞1比0擊敗。

突尼西亞3-4-2-1以卡茲利（Wahbi Khazri）為箭頭，開賽第8分鐘就在卡茲利、詹德里（Nader Ghandri）的合作下以自由球破門！正當突尼西亞球員準備慶祝的時候，裁判舉起越位的旗幟，進球不算。

突尼西亞確實拿出背水一戰的氣勢，上半場兩度兵臨城下的傳中、射正都令法國後防告急。反觀法國踢得太過安逸，儘管掌握55%控球率，上半場居然只有兩次射門，改寫隊史在世足小組賽的最低紀錄。第57分鐘，法國在中場被鏟掉球，球員還在原地發呆等裁判吹犯規，卡茲利接獲隊友傳球，趁機後從中場長驅直入，在禁區內被兩名對手絆倒，但倒地前及時出腳，球貼地滾進球門，突尼西亞1比0領先！

憤怒的法國隊開始換上主力球員，前鋒姆巴佩、格里茲曼、中場拉比歐（Adrien Rabiot）、後衛薩利巴（William Saliba）陸續進場，姆巴佩展現精湛的個人技巧，但終究沒有追回比分。這是突尼西亞首度在世足戰勝昔日的宗主國法國，雖然未能晉級也足以告慰家鄉父老。

沒有退路的丹麥擺出4-3-3對抗澳洲的4-4-2陣型，腳法較好的丹麥卻多次出現失分危機，終於在第60分鐘被澳洲前鋒萊基（Mathew Leckie）攻破大門。丹麥的進攻的積極性看不出是一場生死戰，隨著澳洲開始後撤固守，丹麥破門的難度也愈來愈大，最後黯然吞下敗仗出局。澳洲的勝利同時宣告突尼西亞淘汰，由澳洲取得D2席位。