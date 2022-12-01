瞄準國內每年近70億元的鐵板燒市場，王品集團首度跨足日式高價鐵板燒市場，打造全新精品鐵板燒品牌「阪前和牛鐵板燒」，主打的日澳雙和牛套餐可將頂級鹿兒島A5黑毛和牛、澳洲M9和牛、龍蝦、南非活鮑及海膽等豪氣的海陸食材一次嘗遍，其中更有和牛7吃；業者表示，自11月22日試營運以來交出幾乎天天客滿的好成績，今（1日）起正式開幕，想嘗鮮的饕客可得早點搶訂。

板前料理最迷人之處，便是賓客能在位子上就能近距離看見師傅現場烹調過程，並以最新鮮的狀態將料理即時送上桌讓賓客享用，可說是兼具視覺、味覺的享受。融合了日式餐飲美學的「阪前和牛鐵板燒」，由王品集團旗下知名鐵板燒品牌「夏慕尼」轉調擁有25年鐵板燒資歷的主廚莊富淳，歷經秘密培訓3年打造。

「阪前和牛鐵板燒」首家門店位於台北市中山北路二段的精華地段，鄰近5星級飯店及精品百貨商圈，店內裝潢以木質調性打造靜謐雅致的用餐氛圍，共有32席座位，另外也有半包廂式的鐵板料理區。

鹿兒島A5黑毛和牛經炙燒後逼出十足脂香。（何書青攝）

店內提供均一價1880元的頂級鐵板燒套餐，主打的「日澳雙和牛套餐」包含14道高CP值餐點，從開胃菜、湯品、主餐、炒飯等，帶出7種和牛吃法，菜色上會依當令食材彈性更新變化；若不吃牛肉，也有精選伊比利豬套餐可選擇；此外，還有單點品項可選購。為歡慶開幕，12月1日至12月31日到店消費打卡或評論，餐廳還將招待1份價值680元的「獺祭金箔和牛頰」。

日澳雙和牛套餐中的主角之一「鹿兒島A5黑毛和牛」，選用正宗和牛原產地日本鹿兒島的薩摩錦牛，在被譽為和牛奧運會的「全日本和牛能力共進會」評選中榮獲金牌，油花分布均勻且細緻、有著濃郁香氣，高溫乾煎後以獨創的薰香靜置手法低溫熟成，展現日本和牛特有細緻脂香；而「澳洲M9和牛名物三品」以澳洲M9和牛分別搭配海膽、姬松茸、鴨肝等3款名物，各自帶出由淡至濃的不同風味，仿日式握壽司的呈現方式則增添食趣。

「阪前和牛鐵板燒」共有32席座位，另有半包廂式的鐵板料理區。（何書青攝）

日澳雙和牛套餐有14道料理，其中有7種和牛吃法；圖為「澳洲M9和牛名物三品」。（何書青攝）

獺祭金箔和牛頰。（何書青攝）

海鮮料理表現也出色，除了開胃的「甜蝦山藥細麵」、「鱒魚卵干貝卷」等，以南非空運活鮑魚，搭配昆布、清酒蒸煮的「昆布酒蒸鮑魚」，肉質軟嫩鮮甜，擺盤呈現潮間帶意境，極富雅趣。

龍蝦二吃的「酒焰龍蝦」及「炙燒明太子龍蝦」也令人驚艷。龍蝦身特選日本燒酎炙燒，昇華香氣、肉質鮮甜，視覺、味覺都享受；龍蝦頭則以日本傳統甲羅燒為靈感創作，加鮑魚肝及明太子，滋味更添濃郁鮮美。

甜蝦山藥細麵。（何書青攝）

鱒魚卵干貝卷。（何書青攝）

酒焰龍蝦是道視覺、味覺都誘人的料理。（何書青攝）

炙燒明太子龍蝦。（何書青攝）