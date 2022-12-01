突尼西亞球迷歡欣鼓舞。（美聯社）

「迦太基之鷹」突尼西亞臨走前踢了一場精采好球，比賽末段更出現戲劇性結局。突尼西亞第58分鐘由單箭頭卡茲利（Wahbi Khazri）長驅破門，令法國隊不得不搬出主力球員應戰。下半場傷停補時階段，法國前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）在裁判鳴笛前破門，將比數追成1比1，但是裁判檢視VAR之後決定改判越位沒收進球，讓突尼西亞以1比0險勝。

法國換上主力之後攻勢猛烈，這球出現在第98分鐘，突尼西亞門前的防守已被打亂，格里茲曼在右邊門前找到空隙一腳將球推入。原先還在高歌慶祝的突尼西亞球迷紛紛驚愕地落下眼淚，他們從未在世足贏過法國，即使不能晉級也很想贏，法國則是試圖保住世足跨屆9連不敗的金身。

然而在法國球員開心慶功的同時，裁判以影像助理VAR檢視重播，認定格里茲曼在隊友起腳踢進禁區的時候已經越位。雖然接球的不是格里茲曼，但他的越位迫使突尼西亞後衛回防，擾亂了他們防守布陣，出現空隙才被格里茲曼破門。

突尼西亞球迷破涕為笑，再度高聲唱歌慶功，這是十分罕見的戲劇性結局。雖然至今沒能突破小組賽，但突尼西亞也成功延續「絕不空回」的傳統，每屆世足至少都會踢進1球。