「五月天」貝斯手瑪莎在11月30日舉辦新書《昨天的孩子》記者會。他表示，在籌備新書時，意外發現與團員們會有記憶落差，因此在書裡並未描述過多與團員的故事，更憶起，五月天過去在開某張專輯的選歌會議，他選到1首歌，認為雖然Demo沒有到很好聽，脫口說：「阿信詞寫得好就沒問題。」但阿信卻直回，不可以把所有責任都推給填詞人，讓他以為阿信當下有生氣。

瑪莎先前在新書校稿階段，經紀人有詢問阿信此事，結果阿信否認說：「我哪有生氣，我只是說出來而已。」讓瑪莎趕緊修改書的內容，還笑說，「只有修改這種很小的事情」。

談到石頭在《台北女子圖鑑》的激情床戲演出，瑪莎笑虧，「石頭變舌頭，還真的滿靈活，但這是團員之間不會知道的部分」，不過因為他們私下太熟，每次一看到石頭吻戲時，瑪莎都會快轉15秒，更大讚石頭、怪獸在戲劇上的努力是不會輸給音樂。

瑪莎與老婆Vicky婚後育有一對龍鳳胎，會支持兒女玩音樂？他開玩笑說：「打斷他們的腿啊。」接著笑表示，「我高中要玩音樂時，我爸一定也想打斷我的腿」，當小孩未來有任何興趣，他都不會去干涉，也不希望小孩變成靠爸族。