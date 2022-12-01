梁舒涵近日宣布加盟新公司，舉辦記者會。（陳俊吉攝）

梁舒涵在記者會上，開心分享近況。（陳俊吉攝）

梁舒涵近日宣布加盟新公司寬寬整合行銷，11月30日舉辦記者會，好友李宣榕到場力挺。2人是無話不談的好閨蜜，很信任彼此，梁舒涵過去與前男友分手，約李宣榕在咖啡廳療情傷，李爆料梁當時很難過，不管現場有許多客人，當場放聲痛哭，她趕緊送上安慰，剛好好友梁瀚名當下也從窗外經過，李宣榕笑說，太巧了。

梁舒涵今年與圈外男友情斷，2人交往快1年，最後因為個性不合而分手，「默默開始也默默結束」。她目前單身8個月，直言現在身邊沒有追求者，甚至還希望音樂製作人能幫忙介紹對象，不排斥與圈內人交往，一切隨緣，被問及與好友尹彥凱有來電？她秒否認：「真的沒有。」

在現場，梁舒涵一看到李宣榕驚喜尖叫，因為2人最近各自忙工作，已半年沒見面，李宣榕近期因為忙拍攝實境節目，每天忙著照顧狗，分身乏術，35歲的她自稱是母胎單身，更自虧現在是地方的單親媽媽，「照顧狗狗像是照顧小孩，每天都好累，今天難得出來放風。」

梁舒涵近期除了戲劇工作，還去挑戰唱歌創作，將與同門男團「B.T.O.D」合作對唱新歌，邀來音樂製作人梯依恩TeN操刀，昨首度公開新歌Demo試聽，她開心說，小時候夢想是當歌手，終於在多年後得以實現，明年1月將首次以歌手的身份在尾牙演出，會有更多的音樂新計畫。