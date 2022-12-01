民進黨九合一選舉一敗塗地，其側翼網軍過於囂張、四處出征被認為是敗選主因之一，選前才有深綠LINE群組翻車，遭徐巧芯串燒案例，如今又有側翼領袖遭媒體人起底，已經出社會多年，卻偽裝成18歲大學生同框陳時中合照。

資深媒體人黃揚明30日在臉書PO文「【台北網軍側翼圖鑑】峰狂打臉94爽」，他指出，10月30日陳時中率團冒雨前往西門町，宣傳18歲公投，同時發起18+年輕人挺阿中活動，陳時中團隊與幾名大學生也留照合影，未料照片中最左邊的男子明顯已非大學生，遭黃揚明起底就是擁有9萬人追蹤的深綠粉專峰狂打臉94爽背後持有人「陳小峰」。

黃揚明表示，該粉專在這次選舉，製造各類哏圖，成為民進黨最有戰力的匿名網軍側翼之一，過去林秉樞經營的「母湯害台灣」也很常轉貼該粉專的哏圖。而這次九合一選戰，該粉專主力攻擊台北、桃園的國民黨候選人，甚至試圖將八德運動中心責任推給救國團。

黃揚明說，依照新聞描述，這一場活動應該是高中生／大學生所發起，但這位在學生陣營中的大叔，難道留級多年，仍在讀高中？還是這場活動其實就是側翼發起的？文末黃揚明開酸「這類高調的匿名側翼，雖然戴著帽子、口罩，既然喜歡曝光，就公告周知，讓大家看看他的模樣」。

遭黃揚明起底的綠粉專「峰狂打臉94爽」，也是日前深綠翻車LINE群組的其中一名管理員。(圖／PTT、徐巧芯提供)

許多網友也紛紛留言：「怎麼看都不是大學生吧」、「你跟我說這18歲？」、「我是不是看到老人斑了...」、「這大學生好超齡，所以是在職專修班嗎」、「揚明哥太粗暴了」。

事實上，該粉專也非第一次出現在大眾視野，上月綠側翼造謠蔣萬安、徐巧芯在抹黑公文上簽名的「翻車群組」中，該粉專就是其中一位管理員，與其他粉專保持密切聯繫。