男女在一起後，時常因為觀念衝突而分手。就有一名男業務表示，交往長達8年的女友因為想要結婚被自己拒絕，提出分手，詢問網友該不該把人追回來，還是放對方自生自滅，更狂言「女生該不會以為自己32歲分手以後還交的到男友吧？」，引起網友眾怒「你配不上對方」。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文，指出自己交往8年的女友突然提出了分手，偷看了對方手機後，發現在女友跟姐妹大吐苦水，包括明明自己父母都願意出頭期款了，但男方一直推拖拒婚，同時也不滿男友只有機車，沒有汽車，也不想要永遠AA下去，質疑自己青春都浪費在男方身上。

原PO表示，自己做的是業務，現在年薪約80萬，但以後一定會比女友高，會拖延結婚也是認為自己存款還不足，看到女友說浪費青春在自己身上，氣得他嗆「我才覺得我很委屈，不能再多等我幾年？」，反問女生為何這麼現實，更脫口而出「認真問女生該不會以為自己32歲分手以後還交的到男友吧？好男生會去找更年輕的吧無言」，詢問網友該追回女友還是直接放她自生自滅。

文章曝光後，男業務慘遭公幹，網友火力全開：「都8年了，你還想她怎樣」、「你不配擁有她」、「一個能跟你8年來都AA制的女人，還不知足」、「別追了，放過人家吧」、「想太多，是你高攀了」、「放手吧！給女生一個幸福的未來，她值得更好的」、「等幾年不會死，但等你8分鐘都在浪費時間」、「想要取暖卻凍死」、「是你被甩，怎麼講的好像是你不要對方」。