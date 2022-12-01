異想天開！非洲剛果民主共和國有一名男子想賺大錢，吞下81克黃金試圖走私，沒想到被防盜雷射光拍到，隨即觸發了警報。最後被送往醫院灌瀉藥，將黃金排出後歸還。

據「MINES.CD」在推特發文指出，一名基巴利金礦（Kibali）礦工吞下81克黃金打算走私，但就在離開大樓時，被門上的雷射光拍到，而觸發了警報，立即被送往當地一家醫院。X光結果顯示，黃金已經通過他的消化系統，於是要求他服用瀉藥，排出後歸還偷走的黃金。

男子吃瀉藥將黃金排出體外。（圖／翻攝自MINES_CD推特）

據了解，基巴利金礦位於剛果民主共和國（DRC）東北部的上韋萊省，是非洲最大的金礦之一，由巴里克黃金公司（Barrick Gold Corporation）經營。消息曝光後，掀起一番熱議，有網友表示：「員工受苦的結果」，還有人補充：「證明員工沒有得到應得的薪水」，也有人驚呼：「這是多麼危險！」

事實上，電視劇或小說常出現古人「吞金自盡」的橋段，那麼吞金真的會有生命危險嗎？由於黃金是一種非常穩定的惰性金屬，單純吞進人體並不會造成什麼危害，可能以排泄的形式排出體外；不過，黃金如果是不規則狀，就可能劃傷腸胃道，導致胃腸道穿孔，必須要小心。

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