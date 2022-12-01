九合一選舉，民進黨僅拿下5個縣市長席次，可說是慘敗。兼任民進黨主席的總統蔡英文請辭黨主席職位，行政院長蘇貞昌口頭請辭獲慰留。民進黨前主席許信良胞弟、前立委許國泰表示，後蔡英文時代，黨主席如果還是用蔡英文的人馬，內鬥還會繼續。他甚至認為，未來藍綠誰內鬥傷害較少，2024就能夠贏。

許國泰1日在香港媒體《中評社》的專訪表示，因為蔡英文敗選，民進黨恐會掀起茶壺內風暴。後蔡英文時代，黨主席如果還是用蔡英文的人馬，說明蔡英文還是希望控制2024年，如果提名前副總統陳建仁參選，賴清德這一派一定會跳出來反抗，民進黨恐會繼續內亂內鬥，未來就要看藍綠誰內鬥傷害較少，2024就能夠贏。

許國泰接著表示，2024年總統大選，民進黨還是看好副總統賴清德出線。但是賴清德2024有沒有機會？就要看派系妥協、還是派系內鬥。

另外，許國泰認為，民進黨這次敗選，新潮流恐會蠢蠢欲動，蔡英文繼續留任行政院長蘇貞昌，行政院還是由蘇貞昌掌控，目前應是先穩住蘇，不要起來反蔡。蔡英文到現在仍自認聲望很高，選舉時喊支持蔡英文票投民進黨，但選民已用他們的方式告訴蔡英文討厭民進黨。

許國泰覺得，民進黨執政要好好發展經濟，2022年選舉失敗了沒關係，還有一年多時間，也不是不可能改變。