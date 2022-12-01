美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋出鴿派訊號，指稱聯準會可能最快於12月放緩升息腳步，美股主要指數今天勁揚，其中那指漲逾4.4%。

道瓊工業指數上揚737.24點或2.18%，收34589.77點。

標準普爾指數上漲122.48點或3.09%，收4080.11點。

那斯達克指數大漲484.22點或4.41%，收11468.00點。

費城半導體指數勁揚156.20點或5.85%，收2826.85點。（譯者：陳正健）1111201

市場靜候鮑爾談話 美股早盤狹幅震盪 道瓊小跌
《國際金融》靜待鮑爾談話 歐股小升
《港股》內地抗議不斷 港股收挫275點
#點或 #勁揚 #鮑爾 #鴿派 #訊號