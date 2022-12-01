美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋出鴿派訊號，指稱聯準會可能最快於12月放緩升息腳步，美股主要指數今天勁揚，其中那指漲逾4.4%。
道瓊工業指數上揚737.24點或2.18%，收34589.77點。
標準普爾指數上漲122.48點或3.09%，收4080.11點。
那斯達克指數大漲484.22點或4.41%，收11468.00點。
費城半導體指數勁揚156.20點或5.85%，收2826.85點。（譯者：陳正健）1111201
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋出鴿派訊號，指稱聯準會可能最快於12月放緩升息腳步，美股主要指數今天勁揚，其中那指漲逾4.4%。
道瓊工業指數上揚737.24點或2.18%，收34589.77點。
標準普爾指數上漲122.48點或3.09%，收4080.11點。
那斯達克指數大漲484.22點或4.41%，收11468.00點。
費城半導體指數勁揚156.20點或5.85%，收2826.85點。（譯者：陳正健）1111201
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。