九合一選舉結果，民進黨在雙北、基隆、桃園、新竹市全面失守，僅守住5席縣市長。但親綠電視台卻指稱國民黨2024年將血流成河，對此，前民進黨立委沈富雄表示，他的看法並不一樣。

沈富雄11月29日在政論節目《少康戰情室》表示，親綠電視台政論節目有一個標題就寫著「國民黨2024血流成河」，但是他的看法並不一樣。因為現在政論節目都是垃圾時間，都講一些有的沒有的。這次選舉結束後，兩個大黨一個大贏、一個慘敗，其實對各政黨黨內的效應其實差不多。

沈富雄以細胞舉例表示，因為各政黨黨內就好像一個細胞一樣，細胞內繃得很緊，但是細胞外就變成很懶散、很鬆散。這還有另外一個效果，就是很多不必要阻擋的力量以及很多雜音，因為選舉，很清楚地倒向一邊，而這些雜音障礙也很乾脆地就清除了。

沈富雄指出，國民黨立委賴士葆曾說，國民黨這次選戰雜音少，大家都很團結一致，所以才有這個勝利的結果。他則認為，這是沛然莫之能禦的一股大的力量，讓想要發作、想要有雜音的人，自己也都閉嘴不講了，他覺得這是一個好現象，也讓很多國民黨要做事情的人好做事。