男星Gino(蔡東威)男團出身的他，近年來開始參與八點檔演出，一個月前他才宣布加入《一家團圓》劇組，沒想到如今卻傳出即將領便當的消息，對此他本人也在臉書寫下：「歪腰bye bye了」令觀眾相當傻眼。

Gino不久前宣布演出《一家團圓》方自在一角，該角色為殯葬業的業務，但下班後就化身太子爺的乩身，角色性格非常又正義感且幽默，因此深受觀眾喜愛，而近期劇中他更是與勇兔有感情上的糾葛，兩人在劇中逗趣的互動，讓觀眾紛紛敲碗趕快兩人在一起。

然而，「女友」還沒追到手Gino卻傳出領便當的消息，昨（30）日他在臉書上曬出拍攝的花絮照，當中只見Gino滿臉是傷的倒在地上，而文案他則寫下：「歪腰，自在bye bye了……」也感嘆「比我想的快」。

對此，有網友直呼「蛤....哪欸安捏！太子乩身耶...怎麼會那麼快就byebye」、「天啊，怎麽這麽快」但更多網友抱持著半信半疑的態度，紛紛開始猜測可能另有隱情「應該是跟少風串通要對付曹慶吧！」、「我覺得他應該會渡過難關；太子爺會保佑」、「天啊！好戲在後吧」。

事實上，Gino曾為男團KONE團長，之後將演藝事業拓展至戲劇及主持，先前曾因從民視跳槽到三立引起不小的風波，事後他也道歉表示自己上了一課，如今才挺過風波，卻傳出「領便當」消息，令人震驚。