育有2名子女的錢姓女護理師，2016年與同機構任職的已婚男醫師不倫戀，2018年為他產下1子，男醫師的黃姓妻子發現後，提告求償120萬元，台灣高等法院駁回上訴，認定錢女破壞黃女與男醫師近30年的婚姻，判決須賠償80萬元確定。

黃女提告指控，錢女2016年至去年間，與她配偶交往並發生多次性行為，侵害她配偶權或基於配偶關係之身分法益而情節重大，致她精神上受有極大痛苦等情，請求法官判決錢女賠償她120萬元。

錢女則說，刑法通姦罪業經司法院大法官第791號解釋宣告違憲無效，配偶權並非憲法或法律保障之權利，又性自主決定權為憲法保障之人格自主權內涵，應優先於夫妻共同生活圓滿幸福之利益，她不須賠償。

桃園地方法院一審及高院二審審酌兩造身分、地位、教育程度、經濟能力、錢女不法行為之情節、黃女身分法益受侵害致精神上痛苦程度等一切情狀，判決錢女須賠償精神慰撫金80萬元確定。