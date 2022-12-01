冷空氣昨抵達後，已於深夜帶來水氣，中央氣象局針對北北基宜4縣市發布豪、大雨特報。今晨低溫降至15度左右，白天高溫也僅20多度，應注意保暖。接下來由東北季風掌管天氣系統，北部一直到下周三（7日）偏濕冷，只有周六一天空檔。

今起正式進入氣象局定義的冬天，入冬以來最強冷空氣也在清晨發威，全台各地陸續出現10多度低溫；平地最冷是基隆七堵的15.5度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，濕冷天還要持續好一陣子。

吳德榮指出，冷空氣籠罩，北台灣濕冷、中南部早晚冷，各地氣溫：北部16至19度、中部16至24度、南部18至27度、東部16至25度。

氣象局針對基隆北海岸、新北沿海、台北士林、北投一帶，以及宜蘭發布豪大雨特報。明迎風面地區仍有局部雨，氣溫小幅度回升。周六呈現空檔，各地轉多雲時晴，白天舒適微熱。

最新模式模擬，4日起又一波東北季風南下，一連4天氣溫起伏不定，整體偏冷趨勢不變，北部、東部有降雨機率，濕濕冷冷的天氣，為今年冬天揭開序幕。