國民黨台北市議員游淑慧的留言，引發熱烈討論。（圖／截自游淑慧臉書）

九合一選舉民進黨大敗，立委高嘉瑜成綠營側翼、網軍箭靶，高也重砲回批這些人害慘自家選情、黨內決策圈有重大問題，並主張內閣應總辭，引發熱議。國民黨台北市議員游淑慧奉勸高慎重思考退黨問題，否則道不同不相為謀，很容易人格分裂。游隨後再度現身分析，高其實是在賭副總統賴清德未來變成總統，這是種政治投資，賭對就能一飛沖天。

游淑慧11月29日在臉書發文表示，看到高嘉瑜面臨綠營支持者和側翼的不滿，如果換作她這種獅子座乾脆的性格，就會想說道不同不相為謀，如果已經不認同這個政黨的言行作為，這個政黨很多支持者也不認同自己的理念跟堅持，她會慎重考慮「幹嘛還要代表這個政黨來參選？」否則將很容易人格分裂。

有網友在游淑慧文章下留言：「這麼說好了，即使是四面楚歌都是敵人，如果戰場上還有一個戰友在那邊，妳會輕易變更旗幟嗎？現在高嘉瑜即使是戰死也有個非得撐在那邊的理由。那個人之後有沒有命選總統都是其次，至少現在得撐著就是了（這個講法聽起來不錯吼）。」

這則留言意外釣出游淑慧本尊現身回應：「白話文：賭賴變成總統 ，賭對就能一飛沖天。政治投資……」游的說法也獲得大批網友按讚。