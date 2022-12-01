幣安宣布收購日本加密資產交易平台服務提供商Sakura Exchange BitCoin(SEBC)100％的股權，正式進入日本市場，並接受日本金融廳（JFSA）監管。雙方未披露交易條款，幣安將透過SEBC在日本提供合規服務，目的希望在全球範圍內建立一個負責任的加密資產發展環境。

先前幣安已在法國、義大利、西班牙、巴林、阿布達比、杜拜、紐西蘭、哈薩克、波蘭、立陶宛和塞普勒斯等國家和地區獲得合規營運許可或授權。此次收購SEBC標誌著幣安首次在東亞地區獲得營運執照。

幣安日本總經理Takeshi Chino表示，在未來的加密資產普及進程中，日本市場將發揮關鍵作用。作為擁有高度發達科技生態的全球領先經濟體之一，日本為區塊鏈的蓬勃發展奠定了良好基礎。我們將積極與監管機構合作，以合規的方式為本地用戶打造一個全新的交易平台，協助日本成為加密資產行業的領導者。

SEBC作為加密資產交易平台已在日本金融廳完成註冊，為用戶提供諮詢服務及經紀服務。SEBC總部位於東京，目前支持11個交易對：BTC/JPY、ETH/JPY、BCH/JPY、XRP/JPY、 LTC/JPY、ETC/JPY、XEM/JPY、MONA/JPY、ADA/JPY、XYM/JPY以及COT/JPY。