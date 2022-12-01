2023台灣燈會即將在2023年2月5～19日於國父紀念館、台北市政府、東區商圈、松山文創園區、信義商圈、四四南村舉辦，11月30日於主燈設置預定地國父紀念館舉辦主燈基座動土儀式，祈求燈會施工順利、燈會活動圓滿成功。

明年台灣燈會睽違23年再次回到起點台北，且為疫情解封後的首場國際大型活動。主燈重新回歸以值年生肖「兔」為主題，由知名藝術家李明道AKIBO以「玉兔壯彩」為名創作科技兔主燈，其中「玉兔」代表月光吉祥，「壯彩」意即光輝明亮。

觀光局指出，2023台灣燈會主燈作品高度22公尺，透過機械轉盤裝置360度展現，結合多項數位科技及創新技術，帶給參觀民眾不同以往的全新光影感受。燈會閉幕後將典藏續展，讓燈會效益繼續延伸。

2023台灣燈會為首次在台北都會密集區舉辦「城市型燈會」，作品布滿高樓建築與城市巷弄間，串起整個東區、信義商圈產業，以國父紀念館及台北市政府周邊為重點場域，規畫4大展區、1座主燈、6座副燈，展出逾300件作品及串連12個行政燈區，布展面積達168公頃。