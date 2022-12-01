桃園市長之戰，國民黨張善政以55萬7572票大贏民進黨鄭運鵬的42萬8983票，成功將桃園綠地變回藍天。但民進黨前主席許信良胞弟、前立委許國泰認為，張善政會很難執政，因為桃園市長鄭文燦過去是用錢收買人心，張善政要用大的規劃建設讓桃園人民心服口服。

針對張善政成功當選桃園市長，許國泰1日在港媒《中評社》的專訪中坦言，張善政會很難執政，但他指出，並非鄭文燦留下的爛攤子很難處理，而是過去鄭文燦主要靠的用錢收買人心，但張善政不可能繼續用錢收買，久了民眾會抱怨，觀感有落差，張善政要用大的規劃建設讓桃園人民心服口服。許國泰認為，若沒有遠見，像以前國民黨的施政平庸，便會被說換張善政沒有比以前好。

張善政跟鄭運鵬差了12萬票，許國泰提到，很多都是準備投給鄭寶清，但支持者最終認為不能讓民進黨繼續執政桃園，因此選前打電話跟鄭寶清說抱歉，要改投張善政。

張善政在桃園市長選舉中，拿下55萬7572票，超過4年前鄭文燦的55萬2330票。桃園13區除了觀音小輸1852票，其他12區都領先，尤其在中壢、楊梅、龍潭和平鎮等南桃園，以及復興、八德和桃園區都拿到逾5成票數，在鄭運鵬的本命區龜山更大贏5595票、蘆竹則小贏686票。