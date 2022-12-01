南韓女星泫雅昨(30)日於IG上公布與男友Dawn（金曉鐘）分手的消息，令外界震驚。因兩人已交往將近7年，且一度論及婚嫁，日前還曾來台同台演唱，在舞台上的互動相當親密，讓粉絲以為兩人會幸福結婚，然而卻以分手收場。對此，有網友發現，即便已經宣告分手，兩人的IG上還存有甜蜜的合照，原來此前兩人就有討論過這件事，還在節目中大方表示就算分手也不會刪合照。

過往，當泫雅與Dawn交往的消息曝光，令粉絲大感驚訝。而男方公開認愛並退出團體Pentagon的聲明發出後，讓支持他的粉絲們相當失望，當時外界普遍不看好兩人的戀情發展。然而，當兩人的多次高調放閃，且互動甜蜜，甚至先前Dawn還向泫雅求婚，並在IG上曬出照片，其照片中可見到泫雅的無名指戴上戒指，她也配上文字喊，「當然是我願意。」也讓粉絲們逐漸接受並給予祝福。

誰料，泫雅於昨日突在IG上發文親認分手，指出「「謝謝你總是給我加油打氣，讓我看起來很漂亮」。對此，有眼尖的網友發現兩人即使分手後，也沒特地去刪除此前兩人的合照，而背後原因之前Dawn有在綜藝節目《黃金魚場》中提到。當時Dawn表示「在社群網站上的照片是一種回憶。」認為不必在意外界的看法。如今Dawn在IG上雖未對泫雅的發文做任何回應，但IG中還是可見到與泫雅的甜蜜合照，兩人還是互追狀態。

事實上，在10月份於台灣舉辦的太空港音樂節中，泫雅與Dawn有合體來台演唱。泫雅還在舞台上與Dawn二度親吻，粉紅泡泡滿滿。如今卻以分手收場，讓諸多粉絲相當震驚，在泫雅的貼文底下紛紛留言表示「我不相信！」