北部一位謝姓按摩師2019年趁著幫女顧客小美按摩時伸狼爪，在按摩背部時，脫掉對方的褲子和內褲，伸手觸摸花花的大腿內側和外陰部，甚至企圖脫掉對方上衣襲胸，還詢問「怎麼都不會叫」，令小美身心受創。一審謝男不認罪，辯小美與他「有說有笑」，遭判5月徒刑，經上訴後，兩人達成和解，高等法院改判5月徒刑、緩刑2年，緩刑期間內應履行賠償完畢，及接受兩性平權的法治教育2場。

小美指控，她在按摩時突然被脫掉褲子和內褲，謝男接著用按摩油緩慢地觸摸她的大腿內側及下體外陰部，當時她不敢說話，接著謝男又要求她轉到正面按摩，並伸手想要解開她的上衣，她見狀嚇得趕快用雙手擋住胸部，但謝男卻使勁要將上衣拉開，但仍被她強力擋住，只好作罷將按摩油塗抹在她肚子按摩。

小美表示，當下她相當害怕不敢出聲，按摩快結束時，謝男還頻頻詢問她「按摩會不會痠」、「怎麼都不會叫」，當下她覺得心理很不舒服，覺得很噁心，但怕櫃檯袒護員工，也害怕誤會謝男，所以沒有立即反映，而是離開後再跟店家描述情況，並跑去報案求助。

謝男偵訊時全盤否認，他辯稱，按摩館是開放空間，只有屏風遮蔽，其他員工可自由進出，因此他不可能對小美猥褻，且她離開時也是有說有笑，沒有任何被猥褻的情緒反應，身上也沒有驗出相關的DNA反應。

不過，新北地院依據證人說詞、測謊結果認為，小美在案發後不久就立刻傳訊向丈夫、妹妹反映被猥褻一事，也呈現出情緒激動、驚慌害怕的情緒，與一般猥褻被害人反應相吻，且謝男針對「有無摸被害人下體」等測謊問題皆呈不實反應，因此小美陳述並非子虛烏有。

法院依據按摩館經理證稱認為，謝男按摩的床位區仍具有相當隱蔽性，若旁人沒有刻意探頭張望，也無法看見隔間按摩過程，且小美未曾指控謝男有性侵行為，因此沒有採集到DNA是常理，顯示謝男主張與事證不符，堪認有猥褻犯行。因此判處5月徒刑。

謝男不服上訴，但審理期間和小美達成和解賠償，高等法院改判5月徒刑、緩刑2年，緩刑期間內應履行賠償完畢，及接受兩性平權的法治教育2場。還可上訴。