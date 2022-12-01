年底九合一大選國民黨大勝，使外界相當關心藍營2024總統大選的人選。對此，前立委郭正亮認為，國民黨最有贏面的人是侯友宜，但若突然宣布明年3月要完成人選提名，國民黨恐會大亂，甚至在2024「輸一半」。

郭正亮昨（11月30日）在網路節目《下班瀚你聊》中分析，侯友宜有民進黨的票（將近20%），而且在兩岸議題上沒有著墨，也沒有對九二共識明確表態過，「國民黨本土台派的樣子非常鮮明」。

因此，郭正亮判斷，侯友宜在有上述條件的情況下，還能大贏對手、民進黨候選人林佳龍近46萬張票（45萬8579），代表國民黨的深藍已經認可，「先把政權拿回來再說」，因為這次侯的選票顯示選民已經不在意他要不要選總統，否則得票率不可能這麼高。

然而，郭正亮話鋒一轉，指出若國民黨突然公布3月要完成總統人選提名的消息，這個局就會亂掉，甚至還會輸一半；而若是順其自然，如在5、6月再來完成，那就會比較有利於侯友宜。郭正亮也直言，上次（2020年）國民黨的提名就發生了大亂的情況，但若3月就要完成提名，同樣也會導致大亂，除了大亂之後要喬很多事情，也會讓侯友宜不方便出來選。

郭正亮解釋，因為過年是明年1月21日，若3月要舉辦初選民調，那麼過完年不久、2月就差不多要宣布了，「你總要活動一下」，這對很多人來說，就會覺得怎麼那麼急。