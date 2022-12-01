第一保(2852)今年前3季保費穩定成長，公司今年未受防疫保單影響，使得前3季稅後淨利5.33億元，每股盈餘1.77元，因無金融資產未實現損失的保留盈餘問題，明年可望維持穩定的現金股利配發。

產險業今年深受防疫保單影響，賣的越多賠的越大，第一保因為只有銷售2000多張的疫苗險，目前僅賠付200多萬元，並沒有受到防疫保單理賠衝擊，使得今年獲利維持穩定，優於同業表現。

第一保今年前3季簽單保費收入59.8億元，成長7.67％，自留保費收入48.19億元，成長7.08％，保費持續穩定增加，今年前3季稅前淨利6.34億元，其中，投資收益3.27億元，核保收益3.07億元。

今年第3季底資產配置總額為144.71億元，整體配置有金融機構存款37％，有價證券類之固定收益債券23％、股票19％、受益憑證基金5％、證券化資產1％，國外投資外幣存款5％及不動產約10％。

資本適足率部份，目前為687.25％，仍居產險業第二高；每股淨值為24.37元，比去年底提升0.23元。

此外，第一保持續精進保險服務作業流程，今年上半年推出「行動投保處理系統」已獲經濟部智慧財產局核准新型專利，其用行動投保處理系統，向客戶提供24小時便利線上投保及勘車照上傳服務，不僅提升服務效率，增加與新世代的互動體驗。