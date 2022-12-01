口罩禁令鬆綁，今起到室外可以免戴口罩，但有2類人卻不可以不戴口罩，分別是從國外回來的旅客，若還在自主防疫7天期間，外出需要配戴口罩；另外就是確診隔離5天以後，處在自主管理期的民眾，外出到室外也不能脫口罩，否則最重罰1萬5千元，《中時新聞網》整理出口罩鬆綁相關的5大問題，供民眾參考，以免違規挨罰。

一、今起室外可以不用戴口罩？

今起到室外可以不戴口罩，但搭乘台鐵或高鐵，即便在戶外月台等車也不能脫口罩。

二、室內要繼續戴口罩嗎？

室內仍要戴口罩，但6種狀況可暫時脫掉，包括運動和唱歌的時候；自行開車且車內無人或乘客為同住者；談話性工作活動拍攝的時候；泡溫泉、三溫暖等口罩容易濕掉的場所；外出有飲食需求；或在指揮中心指定場所，符合相關防疫措施可暫時脫口罩。

三、哪一些人最好先別脫口罩？

指揮中心建議有發燒或呼吸道症狀、慢性疾病與體質敏感的人外出維持戴口罩的習慣。

四、哪些人到室外仍要戴口罩？

從國外入境的旅客，需進行為期7天的自主防疫，期間若有2天內快篩陰性證明，即可自由外出，但外出須戴口罩；另確診「5＋n」的民眾，自主管理期n天的期間外出要戴口罩，其中n天最多就是7天，若提早快篩陰性即可提早結束。

五、違規不戴口罩會怎麼樣呢？

根據《傳染病防治法》的規定，若違反相關防疫規範，將處以新台幣3000元以上、1萬5000元以下的罰鍰，且若一直沒有改善，可按次處罰。