不少外國人選擇來台學中文，一名來自美國的正妹Micaela來台前，母親曾警告她，台灣女生的身材較纖細，來台灣可能較難買衣服，再加上是外國人容易成為目光焦點，認為她在台灣的生活會很困難，到台灣後她也觀察到台灣女生真的比較瘦，讓她沒自信，但生活幾個月後，才發現一切沒有想像中糟糕，現在她很享受在台灣大啖美食的生活。

不要鬧工作室昨（11月31日）於YouTube上傳最新影片，Micaela表示，母親是墨西哥裔美國人、父親是英國人，她從小在英國倫敦長大，現在來台灣學中文。

Micaela指出，來台灣前母親曾提醒她，台灣女生大多很纖細，相形之下她較豐腴，可能不好買衣服，要她多帶衣物，尤其是上半身貼身衣物，因為聽說台灣賣的內衣都有加襯墊，但她不需要，再加上她是外國人，到異地很容易被注視，認為她在台灣生活會很困難。

Micaela說，剛來台灣她觀察到台灣女生的身材，真如母親說得一樣好，因為她的衣服尺寸明顯大台灣女生一號，讓她有點沒自信。來台幾個月後，她和朋友一起到店家挑選衣服，才發現買內衣可以跟店員說不需要襯墊，讓她開心地直呼，「原來在台灣生活沒有想像中困難」。

至於母親說外國人在台灣會被特別注視的困擾，Micaela表示，「大家只是對外國人比較好奇罷了，我覺得很榮幸」，她還說很開心在台灣吃遍美食，但這也代表過去她在英國吃的外帶中餐館，在她心中已沒這麼厲害。