【館長精華】根本就是黑幫黨！！我阿館證據都有了！！居然敢這樣公然說謊！？

「館長」陳之漢爆料綠委陳明文打電話邀約一起罵政府，在網路上引起討論，陳明文昨（11/30）日澄清從未有此事，反駁館長胡說八道，更嗆對方是看民進黨大敗才跟風、蹭流量。對此，館長昨晚再度開直播，公開陳的電話，透露已經自費調通聯記錄，還嗆明年要上凱道辦黑道政府遊行，號召年輕人一起下架民進黨。

館長昨晚開直播回應陳明文反駁一事，再度讓與陳明文通電話的特助小宇還原當時狀況。小宇直接秀出「陳明文委員」的電話，透露已自費調取通聯記錄，並指出當天剛好是某位綠營政治人物來上館長節目，他因此在辦公室觀看，接起來電後才發現是陳明文，對方語氣很生氣，就這樣聽了15至20分鐘的「訓話」，最後陳強調相關草案都有送進立法院，但要通過不是一個人就能決定，而他是民意代表，若館長討厭政府，或是要批評政府，民意代表應該跟民眾一起監督政府、罵政府，希望雙方攜手一起努力。

「我們說謊，你們告我們嘛！」館長提到，他們會準備好通聯記錄，到時候大家上法院一起面對事實，會有更多記者、媒體關心這件事，就可以知道是誰在說謊。

對於自己遭嗆胡說八道、蹭流量，館長氣憤難耐，直言「每次選舉是你來找我，還是我去黨部採訪？你講這話有人聽得下去？我蹭你流量？」他說自己力量有限，希望民進黨盡快告他，讓他擁有號召力，更當場喊明年要上凱道辦黑道政府遊行，「吃案、司法不公、警察不公，我一次辦，我看會不會有人出來反你，我保證一定會！」

「今天民進黨到底是怎樣，才能到現在這麼的貪腐、這麼的黑道、這麼的不講道理？」館長強調，他沒有領納稅人半毛錢，背後也沒有金主，只有勇氣與一條爛命，號召民眾與他一起上凱道對抗民進黨，讓民進黨看看人民的力量，讓民進黨知道台灣不是黑道說了算，「我當初沒死嘛（指槍擊），就差一點而已，反正人早晚都得死，但是死之前我一定把你們拖下來陪葬！」