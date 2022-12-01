聯結車失控翻覆。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

消防人員破車救人。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄小港區一輛聯結車今凌晨行經沿海四路與山邊路口準備轉彎時整輛車翻覆，波及到路邊電線桿和一家檳榔攤，所幸當時店內沒人，駕駛一度受困車內，所幸他意識清楚，還能跟消防人員對談，詳細肇事原因有待進一步調查。

65歲的葉姓駕駛1日凌晨4點時，駕駛聯結車行經高雄市小港區沿海四路與山邊路口準備左轉時，突然無法順利轉彎，導致整輛車甩到路邊，撞上電線桿以及一間檳榔攤，車輛最後90度翻覆在地，而檳榔攤被撞得鐵皮全扭曲，招牌歪了一邊，地上也滿是碎屑，所幸當時攤內無人，沒人被波及受傷。

而葉姓駕駛則是一度被卡在車內，消防人員趕緊出動器材破壞車體後將人救出，所幸他意識清楚還能對談，表示車內僅有他1人，甚至要趕快找到手機聯絡公司，被救出後他額頭輕微受傷，酒測值為0。

警方初步調查，這輛車所載的貨櫃是準備要要送第六貨櫃中心外銷，葉姓駕駛自稱當時車速約40至50公里，綠燈左轉時，可能是貨櫃物品放置重量不平均造成車輛無法完全轉彎，翻覆後波及電線桿及檳榔攤，肇事原因仍須由交通大隊做進一步判定。

警方也通報台電人員到場修復電線桿外，聯結車的拖吊車即將到場吊離肇事車輛。尚未佔用車道，並派員在場執行交通疏導、管制。