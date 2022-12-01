女星林舒語曾為《大學生了沒》固定班底，2015年和圈外男友結婚後，育有2子，經常透過社群分享家庭生活。上月30日，她自曝在家照顧小孩時，膝蓋突然傳來一陣刺痛，連走路都有困難，掛急診時照X光也檢查不出病因，即使已經痊癒，但如今她再次出現當時的症狀，忍不住直喊：「到底是怎麼樣啦」。

林舒語日前在FB放上在沙發休息的自拍照，可見她右手拄著拐杖，抿嘴看向鏡頭的神情相當無奈，林舒語在貼文透露，前幾天在家準備起身去拿食物時，膝蓋產生一股刺痛感，走個路都有困難，「沒撞到、沒跌倒、就是一個莫名其妙」，後來小孩們幫她用有輪子的椅子在家裡移動，然而過了快5個小時，她依然無法起身走路，只好趕緊掛急診想揪出原因。

然而，林舒語表示，照完X光後，骨頭沒有出現任何異狀，醫生告知可能是軟骨或韌帶出問題，但因為她沒撞到因此只能開藥治療，後來身體也慢慢康復，不過林舒語回想起出事前三天，就感到左側屁股痠到無力，與她目前右側屁股也開始覺得痠一樣，讓她崩潰直呼「別吧！！到底是怎麼樣啦」深怕舊事重演。

貼文曝光後，網友勸她應該要再去骨科做精密檢查：「好好檢查仔細吧！找出病因比較放心」、「應該是梨狀肌症候群，可做簡單的瑜珈拉筋改善喔」、「要去骨科詳細檢查看是不是椎間盤突出壓迫神經」。