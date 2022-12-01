大陸女星李一桐因外型與趙麗穎相似，更曾擔任她的御用替身，2017年因演出《射鵰英雄傳》少女黃蓉而爆紅，而有「最美黃蓉」稱號；先前傳出她將接拍古裝劇女主角，沒想到她卻疑似遭劇組「不尊重對待」宣布辭演。

李一桐工作室在29日晚間發出聲明表示，有收到《武庚紀》劇組的邀約，在對方多次邀請下答應接演，而李一桐也為此研讀劇本及專心研究角色塑造方向，並為該部戲留下檔期，拒絕其他邀約。

然而，近期網上卻傳出李一桐對角色的惡意批評及抹黑，基於與劇組間的信任，才選擇沉默，如今對於製作方的宣傳方式與節奏，毫不知情且未收到告知，使李一桐工作室發聲明「事情已經發酵並且偏離了最初合作的美好願景，我們很難再將一片赤誠之心交付」最後宣布「李一桐女士將不再出演電視劇《武庚紀》女主角」。

李一桐工作室聲明全文。(圖／截圖自李一桐工作室微博)

聲明發布後，隨即引來網友們的熱議，許多粉絲紛紛表示支持「挺好的，我桐值得更好的劇組和劇本」、「永遠尊重與支持」，而《延禧攻略》製作人于正也發聲力挺「你的演技，你的獨特，世上獨一無二，可以配得上一切好的劇本」對此，李一桐也在微博發文「我們都別為誰改變了笑容爛的自己」似乎是在回應辭演一事。

知名製作人于正也發文力挺李一桐。(圖／截圖自于正微博)

事實上，李一桐外貌姣好神似趙麗穎，據悉她在國中時期許多經紀公司就想與他簽約，連韓國JYP娛樂經紀人也曾想簽她當女團練習生，但卻都被李一桐父母拒絕，直到2015年底才演出于正製作的電視劇《半妖傾城》中的女主角，成為她個人出道代表作。