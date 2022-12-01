日本16歲知名模特兒重川茉彌，在就讀高二時因參加戀愛實境秀節目《今天開始愛上你》，與大一歲的YouTuber前田俊擦出愛火，兩人隨即在2020年宣布懷孕8個月並火速閃婚，速度之快讓不少人忍不住猛酸兩人會很快離婚，沒想到夫妻倆的好感情也打破外界的不看好，如今18歲的她近日更宣布已生下第二胎，晉升為二寶媽。

重川茉彌的19歲老公前田俊，近日於社群媒體上發文，表示他們已經在11月28日晚間6:21平安地迎接第二個寶寶誕生，寶寶體重3596公克，身長51.7公分，母子均安。文中他也特別感謝老婆「茉彌的努力是世界第一的，真的辛苦了，生命的珍貴、小孩的偉大、茉彌的強大，還有茉彌拼命教會我的東西，我打從心底尊敬她，這是茉彌拼了命生下的重要生命，今後都交給我，請一直保持笑容，我會努力守護家人！」絲毫藏不住為人父的喜悅。

另外，重川茉彌也發文表示，孩子比預產期提早了3天報到，但一樣十分健康，在她公開的照片中，只見她單手托住寶寶的兩隻小腳丫，以及小手緊抓媽媽的食指，雖照片沒有公開孩子的正面仍相當溫馨。重川茉彌還提到，由於第二胎的生產過程比第一胎還困難，原本老公前田俊還很冷靜的陪產，但孩子出生時沒立即哭出聲，老公就先哭了出來，確定健康平安才放下心中大石頭，而目前她還在醫院休養中，期望很快就能帶孩子出院。消息一出後立即吸引大批粉絲留言，也讓酸民們全閉嘴。