九合一選舉國民黨大勝，不僅拿下雙北，更讓綠政權潰敗至八掌溪以南，就連南部也差點被翻盤，讓藍營支持者為之振奮。美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）卻表示，藍此次勝選並非2018年的「藍色浪潮」，他對國民黨2024前景態度謹慎，畢竟總統蔡英文10月份支持度仍高達51%，且民進黨成員的黨派忠誠度高於國民黨，2024恐將大反攻再度奪得執政權。

香港媒體《中評社》今（1）日報導指出，祁凱立11月29日在胡佛研究所「台灣在印太地區項目」舉辦的講座上，分析台灣九合一選舉後相關情勢。指出，台灣地方選舉與總統大選不同，其地方性的經濟、民生、教育、環保、腐敗等議題多與兩岸無關，民進黨最後試圖打出「抗中保台」提振選情，但沒成功；蔡英文辭去黨主席後成「跛腳鴨」，在黨內權力已遭真空，不僅對2024民進黨人選提名影響力減弱，更將開啟民進黨內派系鬥爭。

祁凱立認為，這次國民黨候選人表現確實不錯，這次2022獲得的佳績，讓國民黨2024重返執政並非不可能。但必須注意的是，國民黨黨主席朱立倫對國民黨候選人提名影響力很大，藍營2024能否獲勝，取決於誰是候選人及在兩岸關係上的定位。

祁凱立強調，國民黨雖獲大勝，黨內各種分歧卻仍存在，包括對兩岸政策的分歧、外省人與本省人的差異、新舊世代的差別、國民黨的主張對年輕人吸引力不大等，這些都是藍營2024的隱憂。反觀民進黨，其黨員忠誠度高於國民黨，蔡英文10月份支持度還高達51%，且此次在地方議會選舉中實際上獲得了更多席位，這些都可見民進黨在台灣的支持度仍高，2024繼續執政亦有可能性。