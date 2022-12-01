阿美族歌手巴大雄以一首《可不可以放進去一下下就好》走紅，近日上《11點熱吵店》聊起原住民式幽默，透露曾經對平地人朋友唬爛說：「擦姑婆芋汁液可以治痛風」，沒想到對方信以為真，最後還因為擦姑婆芋汁液而住院，還被醫生恐嚇：「你這個要準備截肢了」，引起現場哄堂大笑。

近日《11點熱吵店》邀請幾位原住民藝人分享原住民的趣事，巴大雄提到因為原住民很喜歡開玩笑，平地好友喜歡聽，但常常搞不清是真是假，某一次他就在聚會中唬爛，說姑婆芋的果實汁液可以止痛，身上哪裡痛就擦在哪裡。他的平地人朋友不清楚，竟真的相信了巴大雄的話，把姑婆芋汁液擦在身上，結果全身奇癢無比。

受害朋友後來打電話給巴大雄：「你那天講的都是假的！我試驗過了，你那個都是假的！」朋友因為擦了姑婆芋汁液，全身過敏還腫了起來，趕緊到醫院去治療，還被醫生恐嚇：「你這個要準備截肢了」，隨後巴大雄就補充解釋截肢是假的，不過姑婆芋的汁液是真的會讓人發癢。

巴大雄開玩笑，亂給偏方害朋友差點害朋友要截肢。(影片來源/11點熱吵店 Youtube)

除了巴大雄之外，撒基努、Matzka等人也在節目上分享了原住民種種趣事，沈玉琳驚呼「你們的玩笑是怎麼都會弄到出人命那一種」，Matzka則幽默回答：「所以不要跟我們玩！你要有心理準備！」最後還自嘲「我們原住民不是你們想像那麼善良」，引爆全場笑聲。