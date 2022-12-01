嘉義縣曾文水庫偏僻山區，日前有登山客在林間意外發現一具死亡多時的屍體，但離奇的是，該具屍體疑似因在野外曝曬長達半年以上，屍身已經風化呈現乾屍狀態，為保持屍身完整，警方請求嘉義市救難協會派遣多名隊員，耗時8個小時，在深山溪谷的崎嶇山路，以人力固定後搬運送下山，並報請檢察官相驗，善行義舉讓不少網友讚嘆「功德無量」。

警方接獲登山客報案，在攀爬崁頭山步道時，發現有屍體懸吊在樹上，往前探視後，赫然發現是一具已經風乾發黑的遺體，於是立刻報警。警方到場後，發現僅有一支手機，以及一輛已經停放一個多月的轎車，經清查後發現遺體疑似為車主，但車主已遭家人通報失蹤協尋一年多。

嘉義市救難協會及特搜隊員在崎嶇山路耗費8小時,輪流將遺體揹下山。(翻攝嘉義市救難協會臉書)

根據嘉義市救難協會在臉書貼文表示，警方為了保持遺體完整進行相驗，立刻向嘉義市救難協會請求支援，但該協會因山路崎嶇，需要攀爬繩索上山及大體運送，由救難協幹事請求特搜隊支援。

嘉義市救難協會及特搜隊員在崎嶇山路耗費8小時,輪流將遺體揹下山。(翻攝嘉義市救難協會臉書)

特搜隊員東山仙公廟孚佑宮後步道出發，走了約2個小時後才抵達陳屍處，大為了搬運大體，隊員又冒險以60米繩索轉換6次 下切到溪底，再搬運行走到產業道路，這段路程又花了5個小時，之後又利用繩索下切到溪底，在傍晚5點回到產業道路，耗時8小時順利送到殯儀館進行相驗。

隊員事後表示，歷經這次救援，可以發揮搜救所學專長，送祂最後一程，即使犧牲自己的時間，也是值得的，願亡者在天之靈能永安息，同時也感謝同行的救難兄弟。