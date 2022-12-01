Sources: Two notable injury updates:



- Bucks star Khris Middleton is nearing his season debut, potentially as soon as Friday vs. Lakers.

- 76ers star James Harden is targeting return on current three-game road trip, likely in Houston on Monday. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2022

目前14勝5敗高居東區第2的公鹿，即將變得更加強大！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞1日爆料，本季還沒上過場的公鹿前鋒米德頓，預計最快將於周六，也就是3日主場迎戰湖人比賽宣告傷癒復出，等同宣告公鹿「三巨頭」重新到位。

米德頓是在上季季後賽期間遭逢左膝內側副韌帶傷勢，接著又在今年7月進行左手腕韌帶修復手術，讓他接近8個月都沒有上場比賽，不過最近他的復原狀態良好，公鹿也多次把他下放到發展聯盟球隊訓練，如今看來他已經準備好在本季上場。

上季米德頓總共出賽66場，平均每場拿下20.1分、5.4籃板及5.4助攻，只要他能順利復出，跟阿提托康波、哈勒戴重新組成公鹿三巨頭，接下來公鹿很有機會挑戰塞爾提克的東區龍頭地位，畢竟布魯克羅培茲、傑文卡特與葛雷生艾倫等人本季表現也很優異。

查拉尼亞不只爆料米德頓有望周六完成本季首秀，七六人球星「大鬍子」哈登在因傷缺席快1個月後，有機會在七六人接下來的客場3連敗之旅宣告傷癒復出，最可能是在6日七六人前往休士頓面對哈登老東家火箭的比賽，看來哈登真的很想好好修理老東家。