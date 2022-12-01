48歲「小旋風」林志穎今年7月開特斯拉送兒子去參加比賽時在桃園發生車禍，幸好遇到見義勇為的民眾將他及時救出，才免於遭到火吻，鬼門關前走一遭的林志穎，事後透過公司發聲明表達感謝，林家人也希望能親自答謝恩人，而昨(11/30)林志穎母親林金花出席公益活動，將這陣子販賣陶瓷作品所得430多萬元台幣全數捐出做公益，希望透過善的累積替兒子祈福還願。

平時愛玩車的林志穎7月時遇到致命車禍，當時林志穎所開的車輛車頭直接撞上橋墩，林志穎一度意識不清，所幸一旁有熱心民眾經過，先是將林志穎兒子救出，接著眾人再合力將卡在車頭的林志穎拉出，不久後車頭起火，林志穎可說是有驚無險躲過一劫。

林志穎之後被送往林口長庚治療，一個月後他親自在社群網站報平安，除了證實已經返家休養，更再次感謝救他和兒子的恩人，「有關身體的狀況也在長庚專業的醫療照護下順利完成相關程序，只是還需要時間復健及休養」，上月中他更曬出騎單車復健照片，可見身體狀況已經逐漸恢復。

據知，林志穎的媽媽林金花過去曾和兒子兒媳上實境節目，私下其實是位陶瓷畫家，見兒子幸運逃過一劫，每年都會固定做義賣行善的林母今年特別感謝大家的幫忙，親手奮力製作售出了約70件作品，所得約430萬元全數捐給台中沐風關懷協會，讓該協會順利達到今年募款金額的目標，而林志穎的弟弟、有超跑達人之稱的林志鑫也到場，沐風關懷協會更在臉書喊話：「超帥小旋風 林志穎叔叔 我們也會一直為你禱告祈福早日康復喔！」