台北地院法官張詠惠30日勘驗蔡的博士論文，彭文正的律師張靜馬上質疑，1983年時還沒有立可白修正液，所以這是假的，這也引發修正液是不是1951就已在市面上使用的爭議，但彭文正12月1日在中廣節目中接受主持人王淺秋訪問時，彭文正說「立可白」是故意設下的陷井。

彭文正解釋，這是他的律師想出來的策略，大家要討論何時有立可白也可以，但重點是為何出現在法庭上的論文原稿，有立可白塗改痕跡，而且時間那麼久油亮亮，好像數個月前才剛塗上的，那就來鑑定蔡的律師提供的論文原稿上的立可白，請專家來勘驗。

彭文正還抱怨，法官沒有想要傳喚相關證人及專家，讓這場審理程序成為一個笑話，整個訴訟的「訴之聲明」沒有釐清，今天要討論的是什麼論文？是蔡英文何時寫的，哪一年的論文，到底是1983年還是1984年，法院應該要先釐清。

主持人王淺秋說她也上網去查了，且許多網路討論何時發明立可白，確實1951年就已經有這種修正液，但那時後塗的立可白應該很快就會掉落，彭文正回應，所以他才希望法官可以來進行鑑定啊，看看這是何時塗上去的立可白。

修正液是在電腦的文字處理器軟體被發明之前，讓打字或寫作的工作變得更加方便，因為蔡英文的論文上有立可白修改痕跡，引發爭議，蔡的律師解釋，當年還沒電腦打字只有打字機才會有立可白俢改。

11月30日彭的律師張靜在法庭上痛罵，當年沒有立可白啊，不過，經旁聽民眾及媒體告知，立可白可能當年已經被使用，這樣讓立可白何時發明及流通在市面上，成為蔡英文論文真偽另一件律師爭執焦點。