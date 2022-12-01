美國政府10月初公布新一輪對中國晶片的禁令，對中國晶片業造成衝擊，根據英國《金融時報》報導，北京政府為應對以美國為首的拑制，已經邀請國內科技巨頭阿里巴巴和騰訊共同參與半導體晶片設計工作，RISC-V架構將成為中國企業突圍的出口。

報導指出，中國為提升晶片實力與加強自主研發，目前已號召國內多家科技業與中科院等研究單位，成立北京開源晶片研究院，藉此降低對英國晶片業者安謀（ARM）的依賴。

報導提到，上述小組正在使用Risc-V架構，這是由加州大學柏克萊分校於2010年創建的晶片架構，目前已研發出高性能RISC-V處理器「香山」，目標是取代安謀晶片。

因美國一直在遊說包括荷蘭和日本在內的盟友，將中國科技公司從其供應鏈中剔除，就像2019年對付華為一樣，據悉中國已進一步做好準備。一位中國官員表示，在美國不斷升級出口管制下，我們需要做最壞的打算。

美國之音先前報導，極具影響力的美半導體技術行業組織RISC-V基金會，其24名高級會員多數來自中國，包括中國電信設備廠商華為等，消息人士證實，該機透總部已從美國遷到瑞士，以減少美國監管干擾。