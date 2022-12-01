56歲 「凍齡美魔女」胡文英，之前上節目分享被29歲小鮮肉追求，引發網友熱議，日前自爆和一名27歲小鮮肉展開約會，不僅被對方邀約到家中作客，還暗示她「可不可以放進去一下下就好」，沒想到剛好被對方返家的父母撞見，還認出她的真實身分，最後只能尷尬離開。

胡文英表示日前跟27歲的小鮮肉出遊，途中經過男方家時，對方表示父母都不在家，因此邀她進去作客，當下她認為根本是刻意安排的橋段，沒想到對方還唱著：「可不可以放進去一下下就好」，不免懷疑是否再暗示什麼，隨後兩人在房間看恐怖片，不僅把聲音開很大聲，燈也全關起來，營造出恐怖氣氛，沒想到片子還沒看完，對方父母居然比預期早回來，讓兩人有點不知所措。

不過因為在別人家裡作客，胡文英基於禮貌還是從房間出來跟對方雙親打招呼，不過礙於不知道如何稱呼對方，加上一直被「身家調查」，導致她相當尷尬，豈知後來被認出就是「專門誘惑小鮮肉的美魔女」，導致氣氛尷尬到不行，也讓男方當下立刻拉著她立刻離開，還頻頻道歉，對此，她強調真的沒有怪罪對方，畢竟世俗眼光就是如此，此事絕對未影響雙方友誼。

對此，網友紛紛留言：「他的爸爸應該會私底下叫他介紹妳給他認識」、「姐弟戀很正常又沒有什麼關係，他父母親是古代人嗎?開放一點」、「下次等確定人不在了再去」、「只能說姐還真是人紅是非多」。